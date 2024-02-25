⚡️ Четыре украинских БПЛА самолётного типа были перехвачены и уничтожены ночью над Чёрным морем Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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⚡️ Четыре украинских БПЛА самолётного типа были перехвачены и уничтожены ночью над Чёрным морем Об этом сообщили в Минобороны РФ.