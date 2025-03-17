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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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41 очко Энтони Эдвардса обеспечило «Миннесоте» победу во встрече с «Ютой»

Эдвардс провел в игре 31 минуту и набрал 41 очко (16 из 27 с игры, 5 из 14 из-за дуги, 4 из 6 с линии), 2 подбора и 2 передачи.

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