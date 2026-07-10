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Отразится ли засуха в Индонезии на цене кофе: взгляд экономиста

Отразится ли засуха в Индонезии на цене кофе: взгляд экономиста

Доля импорта кофе из Индонезии невелика, отметила Прикладова МОСКВА, 10 июля, ФедералПресс. Засуха в Индонезии вряд ли спровоцирует ощутимый рост цен на кофе на мировом рынке – доля этой страны в глобальном экспорте зерен слишком незначительна для серьезных колебаний стоимости, рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.

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