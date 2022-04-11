Кадыров пригрозил националистам наступлением России на все города Украины

О полном захвате населенных пунктов речи не идет, подчеркнул онГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что после полного освобождения ДНР и ЛНР от «нациков» и «шайтанов», армия РФ спасет и все остальные города Украины, включая Киев.