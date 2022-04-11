Daily Storm

473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Греков
    Конечно, французские дипломаты действуют исключительно в интересах России...Франция объявила ...
  • Вася Искандер
    Почему скрывают, что комплекс поставили словаки. " Одна европейская страна",- чего стыдятся наши дипломаты и журналис...Российские военны...
  • Валентина Литвяк
    Олег молодец!!! А для Крида есть еще Божий Суд​​«Градус выбил п...

Кадыров пригрозил националистам наступлением России на все города Украины

Кадыров пригрозил националистам наступлением России на все города Украины

О полном захвате населенных пунктов речи не идет, подчеркнул онГлава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что после полного освобождения ДНР и ЛНР от «нациков» и «шайтанов», армия РФ спасет и все остальные города Украины, включая Киев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх