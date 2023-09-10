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Филип Петрушев: «Никто не верил в нас. Мы должны гордиться собой»

Тяжелый форвард сборной Сербии Филип Петрушев заявил, что постарается использовать поражение от Германии в финале ЧМ-2023 в качестве мотивации для предстоящего сезона в НБА, а также отметил, что сербская команда должна гордиться собой.

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