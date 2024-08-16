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«Ударим с моря, суши, воздуха». Месть Украине будет страшной: Россия жестко ответит на атаку Курска

«Ударим с моря, суши, воздуха». Месть Украине будет страшной: Россия жестко ответит на атаку Курска

В Киеве сомневаются, что Москва даст масштабный ответ на операцию Вооруженных сил Украины в Курской области, пишет издание Newsweek.

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