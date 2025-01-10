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Царьград

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"Жду раскаянья": Примаков объяснил, что происходит с Русским домом в Дамаске

"Жду раскаянья": Примаков объяснил, что происходит с Русским домом в Дамаске

В Сети прошла информация о потере Русского дома в Сирии. Глава Россотрудничества дал разъяснение.По Сети прокатилась информация о передаче Русского Дома в Дамаске то ли под украинское консульство, то ли посольство.

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