И снова о сходстве большевиков и бандеровцев

На днях блоггер и журналист "Сыны монархии", комментируя очередную дискуссию, точнее свару, о топонимах в возвращённых регионах, написал следующее:"Про переименование улиц, у подписчика к коммунистам есть простой вопрос: Почему леваки, когда хотят называть улицы, в честь советских деятелей, не хотят называть их в честь реальных героев России советского периода: Жукова, Рокосовского, Ватутина, Конева,Рыбалко, Покрышкина, Гагарина, и тд, че их так тянет в бредовые названия, кому он простите всрался этот Карл Либкнехт, мало того что этот упырь к России никакого отношения не имеет, так еще и не выговоришь язык не сломав, вот юбилей был Льва Яшина, отличная была б улица имени Льва Яшина в Бердянске, личность и спортсмен Всероссийского масштаба.