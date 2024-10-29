Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    В первую очередь побрить и постричь налысо (в гигиенических целях), и уши обрезать. Кстати вопрос - на каком основани...Смеялись на суде ...
  • Алексей Горшков
    Не зря Бастрыкин наш законодательный орган "Госдурой" назвал - ощущение такое,что депутаты там не судьбой страны заня...В поисках запрещё...
  • vkasincev Касинцев
    И как же Кадыров избавился от цыган? Призвал их к совести и цыгане, расплакавшись все дружно переехали в Коркино, т.е...Как решить беду с...

И снова о сходстве большевиков и бандеровцев

 На  днях  блоггер и  журналист "Сыны  монархии",    комментируя очередную  дискуссию,  точнее  свару,    о топонимах   в  возвращённых  регионах,      написал  следующее:"Про переименование улиц, у подписчика к коммунистам есть простой вопрос: Почему леваки, когда хотят называть улицы, в честь советских деятелей, не хотят называть их в честь реальных героев России советского периода: Жукова, Рокосовского, Ватутина, Конева,Рыбалко, Покрышкина, Гагарина, и тд, че их так тянет в бредовые названия, кому он простите всрался этот Карл Либкнехт, мало того что этот упырь к России никакого отношения не имеет, так еще и не выговоришь язык не сломав, вот юбилей был Льва Яшина, отличная была б улица имени Льва Яшина в Бердянске, личность и спортсмен Всероссийского масштаба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх