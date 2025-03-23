Трамп оценил переговоры с Путиным как рациональные

Президент США заявил, что хорошо знает своего российского коллегу Владимира Путина.фото: x.com/WhiteHouseПрезидент США Дональд Трамп заявил, что хорошо знает своего российского коллегу Владимира Путина и оценил общение с ним как «рациональное».
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