Чукэ поздравил Речана с выдвижением на должность премьер-министра

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ поздравил Дорина Речана с выдвижением кандидатуры на должность премьер-министра Республики Молдова, добавив, что Румыния и впредь будет поддерживать правительство нашей страны для интеграции в Европейский союз.