«Лосиный Остров» продолжит работать как национальный парк после передачи Москве

«Лосиный Остров» сохранит статус национального парка после передачи его части Москве. Об этом 9 декабря заявила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева на пресс-конференции, посвященной развитию и совершенствованию системы управления природными территориями столицы.