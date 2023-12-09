«Лосиный Остров» продолжит работать как национальный парк после передачи Москве

«Лосиный Остров» сохранит статус национального парка после передачи его части Москве. Об этом 9 декабря заявила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева на пресс-конференции, посвященной развитию и совершенствованию системы управления природными территориями столицы.
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