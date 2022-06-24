Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей фролов
    И это все?  Будет продолжать дальше работать?Депутата горсовет...
  • Павел К
    Я слышал, что хозяева выплачивают своим работникам зарплату, не смотря на остановку своей деятельности. Если это не т...Стало известно, к...
  • галина
    Продали всю промышленность страны ради обогащения кучки олигархов. Позор!Умер руководивший...

Ипотека для IT-специалистов и сниженные ставки по кредитам: какие меры поддержки для новосибирцев предлагают банки

Ипотека для IT-специалистов и сниженные ставки по кредитам: какие меры поддержки для новосибирцев предлагают банки

В связи с продолжающейся сложной эконо-мической ситуацией и вводимыми против России санкциями банки продолжают оказывать социальные меры поддержки для граждан, а также для российского бизнеса, не забывая при этом участвовать и в социальных проектах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх