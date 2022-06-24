Ипотека для IT-специалистов и сниженные ставки по кредитам: какие меры поддержки для новосибирцев предлагают банки

В связи с продолжающейся сложной эконо-мической ситуацией и вводимыми против России санкциями банки продолжают оказывать социальные меры поддержки для граждан, а также для российского бизнеса, не забывая при этом участвовать и в социальных проектах.
В связи с продолжающейся сложной эконо-мической ситуацией и вводимыми против России санкциями банки продолжают оказывать социальные меры поддержки для граждан, а также для российского бизнеса, не забывая при этом участвовать и в социальных проектах.
Свежие комментарии