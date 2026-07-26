«Инкубатор людей без родины»: еще одну воспитанницу Плющенко уговорил сменить гражданство, чтоб не «деградировала»

Еще одну воспитанницу Плющенко уговорил сменить гражданство из-за «деградации» Коллаж "Блокнота" Злата Саприна выбрала новую спортивную родину и будет выступать за команду Киргизии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Саратове задержан левый политик Николай Бондаренко: сценарий снятия с выборов народных, оппозиционных власти кандидатов в действии
- Огласка сработала: суд прекратил дело фермера, стрелявшего по украинскому БПЛА в Волгоградской области — штраф отменен, ружье возвращено
- 40 тысяч за выстрел: Хинштейн позвал в «БАРС» фермера, которого суд оштрафовал за стрельбу по дронам
Свежие комментарии