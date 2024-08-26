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Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: значение, история и традиции праздника

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: значение, история и традиции праздника

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: значение, история и традиции праздника Ольга Вайленко28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы, одно из важнейших событий в церковном календаре.

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