24 июля: какой сегодня день

24 июля отмечается День флориста. Работу флориста трудно назвать просто трудом. В большей степени – это творчество, помноженное на определённые знания и опыт в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещений цветами и растениями.
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