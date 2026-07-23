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Крымская газета

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24 июля: какой сегодня день

24 июля: какой сегодня день

24 июля отмечается День флориста. Работу флориста трудно назвать просто трудом. В большей степени – это творчество, помноженное на определённые знания и опыт в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещений цветами и растениями.

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