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Всему - предел. «Коммуналка» в Приморье станет дороже

Всему - предел. «Коммуналка» в Приморье станет дороже

В Приморье утверждены предельные индексы повышения тарифов ЖКХ, сообщает PRIMPRESS. Соответствующее постановление подписала первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

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