Произведения из частного собрания графини Рибопьер выставят на торги в Москве

Редчайшая коллекция графини Екатерины Рибопьер, супруги дипломата Александра Рибопьера и тещи князя Николая Юсупова, войдет в каталог ближайших торгов Московского Аукционного дома, которые состоятся 10 ноября.
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