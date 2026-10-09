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MeMo-Logic

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Стало известна доля россиян старше 35 лет, которые смотрят видео о товарах и услугах перед покупкой

Стало известна доля россиян старше 35 лет, которые смотрят видео о товарах и услугах перед покупкой

Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди пользователей в возрастной категории старше 35 лет в России и выяснила, как формат видео влияет на выбор товаров и услуг, и респонденты также рассказали, как относятся к видеорекламе, роликам от блогеров.

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