Стало известна доля россиян старше 35 лет, которые смотрят видео о товарах и услугах перед покупкой

Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди пользователей в возрастной категории старше 35 лет в России и выяснила, как формат видео влияет на выбор товаров и услуг, и респонденты также рассказали, как относятся к видеорекламе, роликам от блогеров.