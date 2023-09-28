Бывший чемпион НБА Мэтью Деллаведова присоединяется к Swan Bitcoin

Компания Swan предоставляющая финансовые услуги связанные с криптовалютой биткойн, назначила бывшего чемпиона НБА Мэтью «Делли» Деллаведова вице-президентом по развитию бизнеса, чтобы использовать его успешную спортивную карьеру для преодоления разрыва между криптовалютой и спортом.