Руководство киевского режима полагает, что под уголовную ответственность по законам Украины подпадает не меньше 200 тысяч жителей Крыма.
Киев угрожает тюрьмой сотням тысяч врачей и учителей Крыма
Комментарии
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Eduard
Никакой Крым в НАТО антирусское не попадет,пустт хотт мир иссезнет.Никакие дебилы Майдана нам указыватт не будут,мы их арестуем!
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8 час.
Eduard
В Киеве напрмните,что Майдан это переворот,а это преступлееие.Это значит,что Киевская властт незаконна и преступна.Мы преступников слушать не желаем!
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8 час.
Eduard
И Запад нам не указ,мы не их территория ислушать не обязаны!
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8 час.
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