Киев угрожает тюрьмой сотням тысяч врачей и учителей Крыма

Eduard Никакой Крым в НАТО антирусское не попадет,пустт хотт мир иссезнет.Никакие дебилы Майдана нам указыватт не будут,мы их арестуем!

Eduard В Киеве напрмните,что Майдан это переворот,а это преступлееие.Это значит,что Киевская властт незаконна и преступна.Мы преступников слушать не желаем!