Перишич: Прозападные протесты в Сербии провалились

Протестные акции, проходившие в Сербии недавно, показали малочисленность прозападно настроенного населения страны, заявил РИА Новости профессор Белградского университета, сербский политолог Срджан Перишич.
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