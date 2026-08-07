💡В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения Из-за повреждения энергообъектов без света остаются некоторые населенные пункты, сообщили в предприятии «Крымэнерго».
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💡В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения Из-за повреждения энергообъектов без света остаются некоторые населенные пункты, сообщили в предприятии «Крымэнерго».