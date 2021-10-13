V-Moda представила полностью беспроводные наушники с оригинальным дизайном Hexamove

Компания V-Moda анонсировала свои первые полностью беспроводные наушники погружного типа (TWS). Устройство под названием Hexamove получило оригинальное исполнение с корпусом в виде шестигранника.
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