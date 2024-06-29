Волна противодействия бесконтрольной миграции в РФ поднялась знатная! И это замечательно! Понятно, что миграцию просто так не остановить, и не обернуть вспять, да и демография в РФ не очень, при том что русских из зарубежья не очень-то и жалуют, например в Казахстане есть статус кандаса, в Польше - карта поляка, Сингапур делает ставку на наполнение страны китайцами и т.
Место мигранта
Комментарии
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людмила михайлик
Бастрыкин наш, остальные враги народа, хватит завозить мигрантов, кому они нужны вон с ними в Азию
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14 час.
В
Валерий
Проблема раскрывшаяся при обсуждении вопросов связаннных с мигрантами (Володина и Бастрыкина) базируется у одного - на защищенности самого себя и укрепления своей надежности и непогрешимости, а другого-его незащищенности и более того, стремлении расширить возможности и устранить те которые снижают степень безопасности и возникает угроза всему социуму. Просто надо решить три задачи: 1).осознанть потребность в миграции; 2) разработать миграционную концепцию; 3)разработать и реализовать новую миграционную стратегию.
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13 час.
k
kraft54
На местах-народные дружины,ни одно хамство не должно быть прощёным,сознательный отказ от услуг черножопых,воспитание достоинства коренного населения.Поставив невидимую стену между нами и мигрантами,мы сможем добиться успеха в борьбе с этой нечестью.
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3 час.
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