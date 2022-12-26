Китай раскрыл характеристики своей  сверхтяжелой ракеты Long March 9

©CCTV Long March 9 должна отправиться в космос до 2030 года, она возьмет на себя выполнение китайской лунной программы, в рамках которой планируется построить станции как на окололунной орбите, так и на поверхности естественного спутника Земли.
©CCTV Long March 9 должна отправиться в космос до 2030 года, она возьмет на себя выполнение китайской лунной программы, в рамках которой планируется построить станции как на окололунной орбите, так и на поверхности естественного спутника Земли.
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