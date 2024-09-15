Christie's выставил на торги «Обезьянку из воздушных шаров» Джеффа Кунса

Christie's представил работу Джеффа Кунса «Обезьянка из воздушных шаров (синяя)», выполненную в 2006–2013 годах, в качестве одного из главных лотов вечерних торгов Frieze в Лондоне, которые состоятся 9 октября 2024 года.
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