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Жертвой авиаудара США в Кабуле стал сотрудник американского НКО

Жертвой авиаудара США в Кабуле стал сотрудник американского НКО

В ходе расследования издания New York Times установило, что в результате авиаудара американских сил по «заминированному» автомобилю в Кабуле погиб Замари Ахмади, который не имел никакого отношения к террористам, пишет Telegram-канал «Поддубный».

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