Гаага и её международный суд неожиданно могут сыграть на руку России. Москва собирается использовать против Запада его же собственные средства и имеет все шансы выйти победителем из этой войны за свои же собственные деньги.
Украине не отдадут наши $300 млрд: Гаага неожиданно поможет России
Комментарии
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Галина глушкова
Именно умные и мудрые, но это не о наших чиновниках. Наши- это коррумпированные и продажные.
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12 час.
Людмила Лиханова
ВАШИ суды скорее всего проиграют, а Россия выиграет т.к. даже не важно сколько будет длиться процессы, главное то, что ВЕСЬ МИР тысячу раз подумает о СВОИХ деньгах и отток из западных банков станет катастрофическим и для имиджа весьма жутким. Так что при любом раскладе Россия и те, кто очень не любит и гегемона и его шавок настроит остальных на недоверие (мягко говоря) и они будут в выигрыше. Я даже не удивлюсь, что многие предпочтут иметь дело ТОЛЬКО с банком России т.к. от нас таких "закидонов" не будет и это знают многие. А кто владеет финансами - тот владеет миром.
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9 час.
Юрий Золотарев
Деньги - отдайте! А "переговоры-договоры" с вами - идите НАХН!!
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9 час.
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