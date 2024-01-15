Украине не отдадут наши $300 млрд: Гаага неожиданно поможет России

Людмила Лиханова

ВАШИ суды скорее всего проиграют, а Россия выиграет т.к. даже не важно сколько будет длиться процессы, главное то, что ВЕСЬ МИР тысячу раз подумает о СВОИХ деньгах и отток из западных банков станет катастрофическим и для имиджа весьма жутким. Так что при любом раскладе Россия и те, кто очень не любит и гегемона и его шавок настроит остальных на недоверие (мягко говоря) и они будут в выигрыше. Я даже не удивлюсь, что многие предпочтут иметь дело ТОЛЬКО с банком России т.к. от нас таких "закидонов" не будет и это знают многие. А кто владеет финансами - тот владеет миром.