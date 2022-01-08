Золото Логинова в спринте, Левандовски, Месси и Салах – в финале The Best, поражение «Баварии», скандал с зарплатами в «Барсе», «Зенит» расстался с Мамманой и другие новости утра

Доброе утро! Ловите наш традиционный утренний дайджест! ☀️ 1. Российский биатлонист Александр Логинов выиграл золото в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, Бабиков – 6-й, Серохвостов – 8-й.
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