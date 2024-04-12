Певица Наталья Фриске сделала пластическую операцию, о которой мечтала

Певица Наталья Фриске сделала пластическую операцию, которая длилась шесть часов. Артистка рассказала об этом в личном блоге и призналась, что родители за это время ее потеряли и начали сильно переживать.
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