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Оппозиция Армении поставила Пашиняна в неудобное положение, задав только один вопрос

Оппозиция Армении поставила Пашиняна в неудобное положение, задав только один вопрос

Премьер Армении заявил о желании привести дипломатические языки в соответствие с легитимностью, чтобы в конечном счёте добиться мира с Азербайджаном17 января в Национальном Собрании Армении состоялся правительственный час, в ходе которого оппозиционный депутат Агнесса Хамоян задала премьеру Николу Пашиняну очень важный вопрос.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Мне евреев хватает выше крыши.
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