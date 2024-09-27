СК назвал основную версию отравления семьи под Красноярском, где погибли дети

Отравление неустановленным средством против насекомых рассматривается как приоритетная версия гибели четырех детей в поселке Красная Сопка под Красноярском, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
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