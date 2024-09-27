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СК назвал основную версию отравления семьи под Красноярском, где погибли дети

СК назвал основную версию отравления семьи под Красноярском, где погибли дети

Отравление неустановленным средством против насекомых рассматривается как приоритетная версия гибели четырех детей в поселке Красная Сопка под Красноярском, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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