Что известно об атаке беспилотника в Петербурге

Ночью жители Санкт-Петербурга, проживающие в районе Глухоозерского шоссе, слышали громкий хлопок — имел место инцидент на промышленной площадке в Невском районе, который привлек внимание силовых ведомств.
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