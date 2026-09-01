Трутнев: Инвестиции в Дальний Восток достигли 6,8 трлн рублей

Объём привлечённых инвестиций в экономику Дальнего Востока достиг 6,8 трлн рублей. Эту цифру на полях XI Восточного экономического форума озвучил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, признавшись, что на старте работы такие показатели казались недостижимыми.