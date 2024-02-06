Таджикский повар рассказал, как обманывают россиян

Специалист рассказал, что не так с блюдами, которые готовят в общепитах. В России существует значительное количество ресторанов, специализирующихся на кухне народов Средней Азии, где, среди прочих блюд, готовят и плов.
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