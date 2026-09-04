Угрозы авиации РФ от Зеленского привели к удару по киевскому аэропорту Жуляны

В Соломенском районе Киева на территории аэропорта «Жуляны» произошел мощный пожар. Это закономерный результат удара беспилотным аппаратом «Герань».
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