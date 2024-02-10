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Трюк с увольнением для повышения пенсий грозит последствиями, — юрист

Трюк с увольнением для повышения пенсий грозит последствиями, — юрист

Трюк с увольнением для повышения пенсий грозит последствиями, — юрист Алиса БронскаяИван Соловьев, заслуженный юрист России, подчеркнул, что схема, при которой работающие пенсионеры увольняются и повторно трудоустроены на ту же самую должность для пересмотра выплат из Соцфонда с учетом индексации, представляет определенные риски для обеих сторон — как для пенсионера, так и для его работодателя.

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