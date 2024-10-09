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Врач Терновой: долгое использование смартфона грозит воспалением сухожилия

Врач Терновой: долгое использование смартфона грозит воспалением сухожилия

Долгое использование мобильного телефона может спровоцировать воспаление запястья и локтя, а также проблемы с шейным отделом позвоночника, о чём в беседе с Москвой 24 рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

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