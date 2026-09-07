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Тульские новости

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Тульская область улучшила позицию в рейтинге рынка труда

Тульская область улучшила позицию в рейтинге рынка труда

За год регион поднялся на две позиции, набрав 78,63 балла. Воронежская область, ближайший сосед в рейтинге, заняла 15-е место с результатом 77,98 балла.

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