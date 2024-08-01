Жители Пермского края увидели на дороге советский космический корабль. Местные группы пишут, что это «Буран» - его везли в музейный комплекс в Свердловской области.
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Жители Пермского края увидели на дороге советский космический корабль. Местные группы пишут, что это «Буран» - его везли в музейный комплекс в Свердловской области.
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