НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Екатеринбург и мир

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Гуменяк
    Что то не видно чтобы куряк штрафовали!?!? Лет 25 уже принимали, что курить в общественных местах нельзя и что....!?!...Областные депутат...
  • Елена Вадимовна
    3. Все таки надеюсь, что есть школа или школы, которые сданы в срок, то есть к 1 сентября. Почему то о них не пишутРемонт школы №72,...
  • Елена Вадимовна
    1.судя по заметкам в прессе, ни одну школу не отремонтировали и ни одну не сдали в 2024 к началу учебного года. Может...Ремонт школы №72,...

Жители Пермского края увидели на дороге советский космический корабль. Местные группы пишут, что это «Буран» - его везли в музейный комплекс в Свердловской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх