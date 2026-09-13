«Рухнуло всё — у нас больше нет молодой звезды»: Поплавская заявила о крахе карьеры SHAMAN из-за одного поступка

Телеканал "78" Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) развалил собственную карьеру всего одним неверным решением.
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Моргунов, ты маэстро или сам оперный, иди спой лучше. Ярослав молодец, достаточно людей оценить его и песни. Божией помощи в творчестве и счастья в личной жизни. А завидовать грех. Какой есть Шаман, такой есть и будет.
Обыкновенный бездарь без голоса, без мозгов, без харизмы. Распиаренный донельзя, но пиар не добавит таланта там, где его нет. Бабло пилит с чинушами-ясно, что белый день !!! Гнать с подмостков там дерьма хватает и без него ??
Да с самого начала было понятно, что это обычный хайпожор, конъюнктурщик.
Один "одобрям с" у нас уже есть, скачет по сцене за всех президентов, начиная с Горбачёва. Второго пока не надо.
Да и почему "я русский" выглядит как нерусский, какая-то гейропейская толерастиия во внешнем виде. С микрофоном в ширинке.
И имя нерусское. Во-вторых, шаман, это что-то нанайско-чукотское.
А во-первых, даже не Шаман - SHAMAN. Это даже не чукотское, это американо-алеутское.
Не Шаман, а SHAMAN. Для меня этим сказано всё!