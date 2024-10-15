Художников из Савеловского готов поддержать город

В Москве создана целая система поддержки специалистов творческих направлений. Как сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы, благодаря акселерационным и обучающим программам Агентства креативных индустрий начинающие галеристы и художники учатся строить карьеру, принимают участие в крупных ярмарках и выставках, находят агентов и партнеров.