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34-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн

34-й пакет пошёл: Финляндия направляет Киеву очередную военную помощь на €290 млн

Финляндия направляет киевскому режиму очередной — 34-й пакет военной помощи на €290 млн. Об этом министерство обороны республики в ночь на 16 сентября сообщило на своём сайте .

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