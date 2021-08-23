Подкуп избирателей: Путин поручил выплатить силовикам по 15 тысяч рублей до конца года в связи с ростом цен

Алексей МашкаринПолитикаПодкуп избирателей: Путин поручил выплатить силовикам по 15 тысяч рублей до конца года в связи с ростом цен Президент Владимир Путин выступил с предложением выплатить всем пенсионерам в России разово по 10 тыс.Вернуться к статье1148НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна БраунОчередной визг автора "от машкарина". АУ, г-н машкарин! Если такой принципиальный, радеющий за несчастный, бедный народ-откажись от всех выплат. Возьми лопату-и в поле, снимать кризис с плеч россиян. А? Слабо? Естественно-ведь дерьмо в инете легче всего разбрасывать.Алексей МашкаринОт выплат? Это что такое? Налоги, штрафы и госпошлины знаю. Как с карточки списывают последнее, знаю. Огород и лопата знаю. А вот о выплатах не знаю.Марина НиколаеваМадам, я надеюсь вы в партии ЕР состоит? Или хотя бы сочувствующая? 🤣Дмитрий Соловьева НАРОД именно этим занимается - работает за гроши про дерьмо лучше помолчите, НЕ ВАМ про него рассуждать чтобы снять кризис нужна НОРМАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, не забывшая на кого обязана работатьСерж ПрологовНу хреново. Сиди, тогда и ни гавкай, лопатоюз сраный.Дмитрий Соловьевэто ты не гавкай, пока лопатой не огреб залепись , и молча подумай что будет когда недовольство достигнет критической точкиТатьяна БраунКрасивый у вас с машкариным дуэт! Оголодавший вы наш, не вылезающий из инета, так старающийся поллить помоями все подряд. Хозяева хреново платят? Устриц не на что купить, наверное.Anatolii KondratenkoВсегда поддерживал, а что сейчас за бред? Кто списывает разбирайся, дерьмо сидит в банке, а после суда все восстанавливают. Такие как ты там сидят и делают козни.Anatolii KondratenkoЭто каким раком? или на ЕР аллергия? что на КПРФ нет? Они в 2006 все даром отдали США и Великрбритании, все 262 месторождения.Anatolii KondratenkoСам быстрее мразь продажная получишь, сиди ссука и не тявкай.Марина НиколаеваИзвините, тему не подскажите, о чём мы с вами дискутировали?Серж ПрологовКак "что будет"? Вас на столбах фонарных вешать начнут. Как в Венгрии в 56м. Пробей "Зверства венгерского восстания 1956года" и подумай: "До чего-ж нужно было довести людей чтобы с нами так расправлялись?" Да и еще. Ты, дерьмо, обожаешь на улицу с опросом отсылать. Так информирую ублюдка: давеча на автобусной остановке одно попробовало за зюгандосрань агитировать. Ели ноги унесло. Вот так как-то:Anatolii KondratenkoНе с вами, вы обвинили ЕР в чем то. "Мадам, я надеюсь вы в партии ЕР состоит? Или хотя бы сочувствующая?" . Я ей не сочувствую, но вы не правы, на сегодня нет другой партии.Серж Прологовсрань, я не могу огрести лопатой. Мы, в нашей семье, лопатами не пользуемся. Плоскорез Фокина, мотоблок, электрокультиватор... все-таки в XXI веке живем. А ты продолжай "лопатой". Вот в этом вы все. На 100% и еще чуть-чуть в придачу. Живете в "каменном веке" и мните себя "супер-пупер".Алексей МашкаринА законы по которым банки ставят нас на бабки пишет едрисня продажная, а не коммунисты.Серж ПрологовА ты хотелО, чтобы банки приходили к тебе домой, приносили тебе бабло и не требовало возврата? "Дядя Петя, ты дурак?"Anatolii KondratenkoЭти законы и конституцию написали коммунисты еще в 90х.Anatolii KondratenkoВот твои коммунисты. https://www.youtube.com/watch?v=nNkEam4HfysООльгаИз таких вечно всем недовольных авторов Машкариных, и вербуют так называемых иноагентов. И платят, за то что они всем недовольны. Дали деньги плохо, не дали денег, тоже плохо. Он вообще ничего хорошего вокруг не видит, не жизнь, а кошмар Машкарина.Дмитрий Соловьеввыйди на улицу, спроси у людей чем они НЕдовольны или кто доволен ростом цен и прочей хренью да, чему радоваться тоже уточнитеAnatolii KondratenkoСам мразь выйди и узнай. Кто сука эти росты цен устраивает? Такие мрази как ты , что бы народ поднять на бунт, вас тварей вырезать надо.Серж ПрологовДа нельзя ему "на улицу". Давеча на автобусной остановке одно попробовало местную газетенку с агиткой за обиженого сисьгинина раздавать - ели ноги унесло.Anatolii KondratenkoКогда им зароют эту дозволеность к ценам?Серж ПрологовНе знаю. Самого злит.Андрей КотовТолик, памперсы смени, а то коленки ошпаришь... А кто кого вырежит, ещё посмотрим!Андрей КотовЭто точно, сунулись здесь к нам давеча с агитками от поганой воровской едросни... Долго не выдержал, смылся в момент. Уверен, больше эту мразь не увидим...Серж ПрологовЯ полагаю не стОт вам на эту тему заикаться. А то смотри: сейчас вас ТОЛЬКО пИздят - довыёбуетесь!Серж Прологовда не пиздИ ты, ёб твою мать!Андрей КотовСерёжа, отсоси сначала и успокойся...)))Anatolii KondratenkoАндрюша, мы это давно прошли, и в Афгане и в Чечне, свое дерьмо оставь при себе.Anatolii KondratenkoПоганее КПРФ которое в 90-е все продало нет. едросня пока на половину из них. Почистим.Серж ПрологовЧувствуется интеллект, ПОЗНАНИЯ, ОСМЫСЛЕНИЕ БЫТИЯ...Сергей Полосовчего-б ты еще спиздЕло?ВНВладимир НикитинВы бы лучше успокоились и оценили данный "папин" шаг. Это самый обычный подкуп силовиков, пенсионеров и бюджетников, если не назвать это в самой грубой, но отвечающей действительности форме!!! "Едро" - это папиллома на теле России, перерастающее в раковую опухоль ...Дмитрий Соловьевэто не подкуп. а жалкая подачкаAnatolii KondratenkoТам по русски сказано после голосования, какой подкуп? в любом решении Путина о помощи людям, вы суки все переворачиваете все.Anatolii KondratenkoДа вам тварям что не дай будет или подачка или подкуп. А не дай зажали...Андрей КотовГлодай сам эти кости с барского стола... Дёшево стоишь...Серж ПрологовА! Ну тогода не забудь, дерьмо, написать заявление ПФР (или службу соц.защиты уточни сам) что ты отказываешься от этих денег. И не забудь скан этого Заявления вывесить в Сети.ВНВладимир НикитинА вы, с-суки, думать не хотите, а только всё глубже норовите власть под хвостом поглубже лизнуть - авось зачтётся! Они не раз уже народ обманывали! Чего стоят только пенсионная реформа! А ведь Папа клятвенно обещал не повышать пенс. возраст! А сколько ещё с их стороны пустых обещаний ...!!! Не отвечай, читать идиотизм на стану - ЗАПАДЛО!!!ВНВладимир НикитинКстати, читай ... а после голосования, как получится ...Anatolii KondratenkoЭто ты думать не хочешь. Не он поднял а МВФ когда соображалку включите? https://www.youtube.com/watch?v=rdtAY8ZK3TM&list=PLPU5nezgfMDXGrtvjH-a34CVcmF7VqxERAnatolii Kondratenkohttps://www.youtube.com/watch?v=6Vv7KeEpyz8&list=PLPU5nezgfMDXGrtvjH-a34CVcmF7VqxER&index=22VGVasily GolovВ августе,перед выборами,Путин подписал Указ о выплате по 10 тыс руб для каждого школьника.Купить красивый рюкзак.Первоклашкам форму.Марина НиколаеваТак первоклашкам рюкзак или форму?Anatolii KondratenkoА что не ручку? Тебе миллион на одевание надо?Серж ПрологовА ты заработалО на "КРАСИВЫЙ рюкзак"?VGVasily GolovЯ купил себе рюкзачек. За 499 руб.Вот звезды отдали свои чадо в школы частные за 1,4 млн руб в год. 10 тыс для них-мелочь.Серж ПрологовНу стань "звездой" и для тебя 10 тыров будет "мелочь". Жлобьё, бля, рогатое!VGVasily GolovМоя звезда потухла в 90-е годы.ВПК развалился.Моя среднемесячная зарплата= зарплат двух врачей.Сменил три квартиры.Две дали,одну купил.VGVasily GolovОдни кожаный рюкзак,другим форму. Как пожелает.Anatolii KondratenkoА кожа из крокодила?Петр ШипиловДа так это и выглядит как подкуп перед выборами, что раньше мешало это сделать? Вся забота о народе у ЕР всегда проявляется только перед выборами. Это уже исторический факт.Anatolii KondratenkoА у других партий как? Что ЕР на мазоль давит?.Дмитрий Соловьеввообще народ за дебилов держатAnatolii KondratenkoСам из себя дебила делаешь.Серж ПрологовПрежде чем тявкать нужно уяснить что есть "подкуп избирателей". И еще. Совковому дерьму втыкаю: РОССТАТ НЕ МОЖЕТ вести речь о количестве пенсионеров (не имеет данных!) и ОСОБО уточняю НЕМОЖЕТ утверждать о причинах изменения количества пенсионеров. Испизделась зюганосрань до предела!Дмитрий Соловьевда, верно это НЕ тянет на подкуп, канает только на ПОДАЧКУ по части звездеть чемпионы те кто у руля 20 лет, а ЗЮ у руля не был так что заткни БРЕХЛИВУЮ пасть, а лучше - погавкай на улице, слабо ?Anatolii KondratenkoТвой ЗЮ тварь подарил пиндосам 262 месторождения даром... Только 260 Путин вернул но не полностью, заставил платить оброк. Это ты сука заткни хавальник, мрази продажные.Дмитрий Соловьевты обкурок ЗЮ с ЕБН не попутал ??? ЗЮ никогда не был у власти. ты тупорылая срань и есть мразь, служишь ЭТИМСерж ПрологовДегенерат сраный! зюгандон ВО ВЛАСТИ "столько не живут". Начиная с самых низов партноменклатуры. От Ельцина уже и косточки сгнили, а зюгандосрань всё ВО ВЛАСТИ...Anatolii KondratenkoЭто ты скунс не хрена не хочешь понимать. https://www.youtube.com/watch?v=nNkEam4HfysBVBoris VoroninЗабавно силовикам по 15, а детям по 10...!!! Видимо забота о детях меньше волнует ВЛАСТЬ???...Anatolii KondratenkoВам видно насрать из чего создавать гниль? О детях должны заботится родители... А 15 это пенсионерам. Тебе твари подгузники купить?Дмитрий Соловьевты тварь готов на улице поспорить с людьми на эту тему ?Серж ПрологовДа заглохни ты уже, пидор мокрожопый! ВАС на улицах, на митингах, пИздят. ВАС! а ни ЕдРо. Я, в этом году, не слышал, даже, чтобы зюгандон на День города в Орел приезжал ("чтобы по-морде не попало!")Серж Прологовдык ить детьям не приходится под пулями работать.BVBoris VoroninДа ты не просто ТВАРЬ!!! Ты ПИДОРАС последний!!! Жертва ЕГЭшного аборта!!! Пиздабол кремлёвский!!! Таких уродов у параши сгнить не жалко!!! МРАЗЬ подколодная!!!лBVBoris VoroninТебе ТВАРЬ басетная язык поганый и член оторвать...!!! УРОД вонючий!!!BVBoris VoroninТы, сынок, о каких пулях толкуешь??? О том, что покупают служивых защищать этих тварей, народ сосущих, от справедливого НАРДНОГО гнева!!! Так не волнуйся, когда на пенсию пойдёшь появятся новые ГОЛОДНЫЕ ЕДРосы и будешь на пенсию пустой супчик хлебать... Можешь мне поверить за 40 с лишним лет мои отчисления УКРАЛИ безвозмездно!!! А меня гарант просит отнестись с пониманием... На колготки любовницам олигархам и чиновникам ВСЕГДА не будет хватать, поэтому и воруют, а служивым разово накатят 15 и хорош...Anatolii KondratenkoСебя к людям не приписывай, вы либерасты не люди.Anatolii KondratenkoВот такие либерасты, чмыри на параше и живут.Anatolii KondratenkoДмитрий Соловьевты проблядь попробуй без ОМОНА на улице ЕДро похвалить, посмотрим кто пидорДмитрий СоловьевТЫ ВЫ И ЕСТЬ ЛИБЕРАСТЫAnatolii KondratenkoНасмешил...Anatolii KondratenkoЕще скажи одень футболку с Путиным? Спокойно хвалим и предводителя ЕР Шойгу, так что сам не педри.Сергей ПолосовА ты чё за дерьмо чтобы боевых офицеров "сынком" называть? Ты, мразь поганая ебло свое заввали и пшло нахуй вместях со своей поганой зюгандосраньщиной.Сергей ПолосовНашел либерала. Ты, хоть, не дуркуй. Хватит с нас совкосдрочи.Сергей ПолосовКак "кто"? ТЫ лично и тебе подобная мразь. По секрету: я, как-то НИ РАЗУ не слышал чтобы ЕдРо жаловалось что его мероприятия сопоровождаются мордобоем. В отличии от зюгандовсрани совкодрочевой. Да и вообще, ЧТО ты такое, чтобы я с тобой пререкался?Людмила МихайловнаКакие страсти кипят! Кому кажется, что это подачка, которая вас унижает, гордо откажитесь. Кому не нравится. что военным пенсионерам (а не силовикам) 15 тысяч, идите сами в армию служить, тоже будете с деньгами. Только помните: кто не хочет кормить свою армию, будет вынужден кормить чужую. А детям тоже неплохо 10 тысяч, я своих растила в СССР, только на себя рассчитывала, никто не подкидывал. А вам постоянно все обязаны, а если что-то дают, вам всегда мало, все в стране плохо. Да вы оторвите задницу от дивана и сделайте, чтобы в стране было хорошо. В тех странах, где лучше, вас не ждут, там тоже надо вкалывать, чтобы было лучше. А теперь все, кто живет по принципу "Баба Яга против", накидывайтесь на меня, это даже весело.Серж ПрологовА меня постоянно интересует вопрос: А КТО МЕШАЛ "обиженым и недовольным" поступить в училище, "отсвистеть" лет двадцать пять- тридцать где-нить в уютном Сольвычегодске, Шкотово или Усть-Камчатске, приехать "по-дембелю" в "Николанидвора" и "жировать" на пенсию "минус тридцать процентов"?".Дмитрий Соловьевты лучше спроси у власти, почему она НЕ выполняет свои обязанности служить НАРОДУ. а жалкая подачка - смешна, она констатирует деградациюСерж ПрологовБез советов дерьма обойдусь.Сергей ПолосовКак это "без советов дерьма"? В Советах весь смысл и содержание ДЕРЬМА! Помнишь старинный анекдот: "Живем при СОВЕТАХ, а ни при колбасе!"?Дмитрий Соловьевплосатому - воняй далее, педрила..Серж ПрологовВосхищен. Я в восторге!сергей лаврентьевЗдравствуйте!С одной стороны ,вроде,не отнимают ,а дают пенсионерам 10-15 тысяч рублей(и то это должна принять следующая Гос.Дума,подразумевая думать за кого голосовать),а с другой сторонысергей лаврентьевувеличили на пять лет срок выхода на пенсию,и отняли у стариков за эти годы махом по 700-800тысяч).Вот такая щедрая у нашего государства арифметикаAnatolii Kondratenkohttps://www.youtube.com/watch?v=6Vv7KeEpyz8&list=PLPU5nezgfMDXGrtvjH-a34CVcmF7VqxER&index=22Андрей КотовОчередная дешёвая уловка для набора лояльных, старая и примитивная...но работает, вон сколько объявилось сторонников, за десятку целковых и в церкви нассут...Сергей ШубинА прокуратура как на это смотрит ? Открытый подкуп избирателей в пользу ЕР. Хотя я уверен это будет также как с индексацией пенсий работающих пенсионеров. Порекомендовал в январе и до сих пор правительство и кстати фракция ЕР разобраться не могут.Дмитрий Соловьевне, НЕ ПОДКУП, мелкая подачка, как кость у нормального человека будет отвращениеСерж ПрологовА где ты видишь подкуп? Вот, быдло ёбаное! Сидишь в Nete и не можешь заяндексовать правовую характеристику понятия "подкуп". Для "подкупа" необходимо соблюдение условия: "от меня деньги, от ТЕБЯ - УСЛУГА (в данном случае - голосование ОПРЕДЕЛЕННЫМ образом). А здесь выплата ОЖИДАЕТСЯ ВСЕМ, без учета "как проголосовал". Больше того, обращаю внимание что эта выплата скорее ОСКОРБЛЕНИЕ нежели благодеяние. Потому как во-первых ВСЕМ, кому только хотели, уже выдали (по 10 000), а "некоторым" и по нескольку раз; Во-вторых 10 000р ну никак не сравнимы с недоплатой знаменитых 30% военным пенсионерам... Для меня, например, это меньше месячной суммы отчуждаемой не понять с какой стати. Не говоря уж о том наглейшем и бесстыднейшем обсчете военных пенсионеров ПФР; В третьих "после... рассмотреть". А "после" это когда? В октябре? В ноябре? В декабре? Дык и "рассмотреть"-же, а ни "произвести". А по результатам "рассмотрения" можно и "не найти возможности"; Ну и, наконец, последнее: опуская всякую хвиласохвею полагаю что деньги мы (если получим) получим где-нить, так, числа 23 февраля следующего года. Нашло, бля,"подкуп"...Сергей ПолосовДа, уже подсчитали сколько "монет" пойдет на эту выплату. Оказалось 50% сэкономленного, с начала года, бюджета. Так что вполне могут и "не найти возможности".Сергей Полосовда и хуй тебе на всё еблище... "От подарков их сурово отвернись, мол у самих добра такого завались".Дмитрий Соловьевполосову - кому что а тебе пидору про куй, тебя парень бросил ?? наверно потому что на жуликов шестеришьСергей ШубинВсе равно буду голосовать по совести.Серж ПрологовА что, кто-то запрещает?VGVasily GolovМаксим Галкин опубликовал в своём инстаграме кадры с торжественной линейки 1 сентября. Вместе с близнецами Лизой и Гарри на мероприятие пришли не только родители, но и тётя, дядя, кузина и няни. Месяц обучения в Первой Московской гимназии стоит порядка 170 тыс руб. Таким образом, год обучения двух детей обойдётся Пугачёвой и Галкину почти в 3 млн руб.В Павловской гимназии учатся дети певиц Глюкозы, Ани Лорак, Славы, артиста Александра Реввы.Цена: Обучение ребенка стоит 1 млн. 475 тыс. руб. Дополнительно надо заплатить 205 тыс. руб. как разовый авансовый платеж при поступлении в школу.Дети Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна, Ксении Бородиной, Анны Банщиковой учатся в гимназии имени Евгения Примакова. Звездные родители в год платят по 800 тысяч рублей за наследника. Кстати, школа проводит отбор. Каждый ребенок обязательно проходит тестирование.Звездные родители в год платят по 800 тысяч рублей за наследника.Комментировать
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