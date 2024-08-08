Израиль готовится к возможным ударам со стороны Ирана: ситуация на Ближнем Востоке обостряется Ольга ВайленкоИзраильские власти находятся в состоянии повышенной боевой готовности на фоне угрозы со стороны Ирана.
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