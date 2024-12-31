Скоро нормализуется: АЛРОСА о спросе на алмазы и бриллианты Татьяна АрестоваХотя, рынок алмазов и бриллиантов столкнулся с рядом вызовов в последние 2 года, эксперты АЛРОСА ожидают, что запасы камней на всей цепочке поставок нормализуются в ближайшие месяцы.