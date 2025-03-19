Гагарина/Тургенева 18-03-2025 21ч13м Водитель маршрутки #67 с госномером Р077ВК23 проехал на красный свет светофора в сторону Атарбекова.
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Гагарина/Тургенева 18-03-2025 21ч13м Водитель маршрутки #67 с госномером Р077ВК23 проехал на красный свет светофора в сторону Атарбекова.