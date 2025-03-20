Реконструкция набережной Геленджика: прочность, стиль и историческая гармония

Балюстрада на набережной служит уже более двух десятилетий и требует обновления. Сейчас важно заменить её на более долговечные материалы, чтобы сохранить исторический облик и минимизировать необходимость частых ремонтов, - отметил он В ходе рабочего совещания с представителями ЖКХ обсудили технические аспекты модернизации.
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