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Реконструкция набережной Геленджика: прочность, стиль и историческая гармония

Реконструкция набережной Геленджика: прочность, стиль и историческая гармония

Балюстрада на набережной служит уже более двух десятилетий и требует обновления. Сейчас важно заменить её на более долговечные материалы, чтобы сохранить исторический облик и минимизировать необходимость частых ремонтов, - отметил он В ходе рабочего совещания с представителями ЖКХ обсудили технические аспекты модернизации.

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