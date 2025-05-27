Вашингтон, столица политической шизофрении. Казалось бы, чего еще ждать от американской политики после стольких лет цирка с конями? Но нет — Дональд Трамп, некогда клеймивший Байдена за «слабость» и «заигрывание с глобалистами», внезапно переродился в его точную копию и с пафосом объявил о новых санкциях против России.