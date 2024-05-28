🇲🇩🇺🇸 Блинкен едет в Молдавию с указаниями как проводить президентские выборы В Госдепе США сообщили о поездке госсекретаря Энтони Блинкена в Кишинёв 29 мая.
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🇲🇩🇺🇸 Блинкен едет в Молдавию с указаниями как проводить президентские выборы В Госдепе США сообщили о поездке госсекретаря Энтони Блинкена в Кишинёв 29 мая.
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